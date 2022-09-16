Марочко: в Харьковскую область прибыли офицеры НАТО

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко сообщил, что разведка ЛНР выявила на подконтрольной Киеву территории Харьковской области прибытие офицеров Североатлантического альянса.

"Наши разведорганы выявили прибытие кадровых натовских офицеров в Харьковскую область", — отметил он.

По словам Марочко, их присутствие необходимо для того, чтобы наладить взаимодействие между подразделениями ВСУ и иностранными легионами.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что западные кураторы киевского режима занимаются созданием четвёртого рейха на Украине.