Здание администрации Херсонской области подверглось удару со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). На месте ЧП работают экстренные службы.
Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в интервью ТАСС подтвердил информацию о прилёте украинского снаряда.
"Прилетело в администрацию, выясняем подробности", — подчеркнул он.
Как пояснил представитель ВГА, сведения о погибших в результате атаки ВСУ уточняются.
Ранее стало известно, что украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Херсона с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По информации РИА Новости, есть погибшие и раненые.
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