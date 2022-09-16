Стремоусов: украинские войска ударили по зданию администрации Херсонской области

Здание администрации Херсонской области подверглось удару со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). На месте ЧП работают экстренные службы.

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в интервью ТАСС подтвердил информацию о прилёте украинского снаряда.

"Прилетело в администрацию, выясняем подробности", — подчеркнул он.

Как пояснил представитель ВГА, сведения о погибших в результате атаки ВСУ уточняются.

Ранее стало известно, что украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Херсона с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По информации РИА Новости, есть погибшие и раненые.