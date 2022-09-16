Рогов: ВСУ пытаются проникнуть на освобождённые территории Запорожской области

Украинские штурмовые группы и диверсанты каждый день предпринимают попытки проникнуть на освобождённые территории Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он отметил, что союзные войска не позволяют Вооружённым силам Украины (ВСУ) войти в Запорожскую область.

"Постоянно прут малыми группами, но их накрывают наши силы", — указал представитель ВГА.

По его словам, украинская армия несёт серьёзные потери. Рогов добавил, что в первых рядах на фронт идут мобилизованные украинцы, выполняющие "глупые приказы" киевского режима. Как пояснил представитель администрации, таких военнослужащих используют в качестве "пушечного мяса".

Кроме того, он добавил, что на территории Запорожской области работают российские артиллеристы и разведчики, которые быстро выявляют диверсионные группы ВСУ.