Украинские штурмовые группы и диверсанты каждый день предпринимают попытки проникнуть на освобождённые территории Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
В интервью ТАСС он отметил, что союзные войска не позволяют Вооружённым силам Украины (ВСУ) войти в Запорожскую область.
"Постоянно прут малыми группами, но их накрывают наши силы", — указал представитель ВГА.
По его словам, украинская армия несёт серьёзные потери. Рогов добавил, что в первых рядах на фронт идут мобилизованные украинцы, выполняющие "глупые приказы" киевского режима. Как пояснил представитель администрации, таких военнослужащих используют в качестве "пушечного мяса".
Кроме того, он добавил, что на территории Запорожской области работают российские артиллеристы и разведчики, которые быстро выявляют диверсионные группы ВСУ.
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