В Херсоне сохраняется повышенная опасность нового ракетного удара со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.
Сотрудники ведомства порекомендовали мирным жителям не подходить к административным зданиям. Как пояснили в ВГА Херсонской области, в случае обстрела гражданам следует спуститься в подвалы домов или на нижние этажи.
"По возможности оставайтесь дома", — сказано в официальном сообщении.
Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удары по центру Херсона с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки повреждено здание администрации. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
По словам заместителя главы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова, точная информация о пострадавших и погибших уточняется. Оперативники выясняют все подробности случившегося.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.