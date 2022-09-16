Администрация Херсона: сохраняется опасность повторного ракетного удара ВСУ

В Херсоне сохраняется повышенная опасность нового ракетного удара со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

Сотрудники ведомства порекомендовали мирным жителям не подходить к административным зданиям. Как пояснили в ВГА Херсонской области, в случае обстрела гражданам следует спуститься в подвалы домов или на нижние этажи.

"По возможности оставайтесь дома", — сказано в официальном сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удары по центру Херсона с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки повреждено здание администрации. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

По словам заместителя главы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова, точная информация о пострадавших и погибших уточняется. Оперативники выясняют все подробности случившегося.