По словам члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова, ситуация на направлении Златополе-Розовка, включая расположенные поблизости населённые пункты, становится всё более напряжённой. Об этом пишет ВЗГЛЯД.
Рогов рассказал, что на линии фронта не прекращаются стрельба из артиллерии, однако пока преимущество остаётся за союзными силами.
Представитель ВГА добавил, что в результате радиоперехватов, проводимых разведкой, была записана английская и польская речь. Это означает, что здесь в рядах ВСУ воюют иностранные наёмники, пояснил Рогов.
Ранее военный эксперт Борис Рожин отметил, что сейчас российским военным важно усилить направления, на которых нарастает напряжение. Он напомнил, что в данный момент украинские военные продолжают стягивать резервы в Запорожье, а это значит, что именно здесь следует ожидать контрнаступления.
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