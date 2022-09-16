Минобороны: ВС России уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной миссии Москвы по принуждению к миру на Украине и в Донбассе Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали штаб и тренировочный пункт отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ.

По информации ведомства, объекты находились рядом с Очаковом в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли из-за взрыва в здании ведомства.