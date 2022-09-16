Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной миссии Москвы по принуждению к миру на Украине и в Донбассе Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали штаб и тренировочный пункт отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ.
По информации ведомства, объекты находились рядом с Очаковом в Николаевской области.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли из-за взрыва в здании ведомства.
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Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.