Басурин: союзные силы уничтожили 3 миномётных расчёта ВСУ в ДНР

По информации замглавы Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, союзным силам удалось ликвидировать три украинских миномётных расчёта.

Также представитель Народной милиции ДНР отметил большие потери ВСУ за минувший день.

"Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два бронетранспортера, три минометных расчета и более 60 человек личного состава", — сказал Басурин, которого цитирует donetsk. kp.ru.

Что касается ситуации в ЛНР, там союзными войсками за минувшие сутки было уничтожено до 55 украинских военных, 6 единиц автомобильной техники и 4 бронетранспортёра. Об этом проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.