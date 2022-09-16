ВСУ используют детей для борьбы с российскими воинами ВС РФ

Корреспондент РИА Новости участвовал в мероприятии по выявлению агентов ВСУ. Ими оказались дети подросткового возраста.

В одном из посёлков на Угледарском направлении была замечена пара детей в возрасте 14-15 лет на велосипедах. Ребята представились гостями из Мариуполя и сообщили, что ждут прихода украинских войск. Они фотографировали здания и периодически звонили по телефону. Предполагается, что так они передавали координаты.

Примерно через полчаса начался артобстрел, который мог быть спровоцирован действиями подростков. Местные жители хотят содействовать выявлению подобных лиц, чтобы обезопасить свои места жительства.