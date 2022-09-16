Минобороны России: армия Украины потеряла более 400 человек убитыми и ранеными

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине ВСУ лишились свыше 400 солдат убитыми и ранеными. Пункты дислокации находились в Харьковской и Николаевской областях, на территории Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.

По информации министерства, армия Украины потеряла более 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

"Уничтожены свыше трёх тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии", — заключил генерал-лейтенант во время брифинга.

Раннее в МО рассказали о ликвидации штаба центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом.