Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине ВСУ лишились свыше 400 солдат убитыми и ранеными. Пункты дислокации находились в Харьковской и Николаевской областях, на территории Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.
По информации министерства, армия Украины потеряла более 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
"Уничтожены свыше трёх тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии", — заключил генерал-лейтенант во время брифинга.
Раннее в МО рассказали о ликвидации штаба центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом.
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