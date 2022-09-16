Кадыров: Запад участвует в убийстве населения ЛНР и ДНР, поставляя оружие Киеву

Поставляя военную технику киевскому режиму, западные страны принимают участие в убийстве мирных жителей Донбасса. Об этом заявил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Политик напомнил, что в среду, 14 сентября, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли колледж в Перевальске, выпустив шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его мнению, украинские боевики сознательно выбрали это учебное заведение в качестве цели, ведь они осуществили атаку с помощью высокоточного артиллерийского оружия.

"Предоставляя современное вооружение киевской преступной хунте, Запад и Европа принимают прямое участие в убийстве гражданского населения ЛНР и ДНР", — указал Кадыров.

Глава Чечни также подчеркнул: представители США и ЕС, причастные к действиям Киева, будут наказаны в ходе военного трибунала.

Ранее Кадыров призвал российские регионы к самомобилизации для участия в специальной военной операции на Украине.