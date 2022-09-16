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Ракетные удары наносятся по военным целям в Кривом Роге

Силовые структуры

Российские Вооружённые силы днём в пятницу, 16 сентября, наносят ракетные удары по военным целям на Украине.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Сообщается, что серия взрывов замечена в Кривом Роге, системы противовоздушной обороны ВСУ работают на подконтрольных киевскому режиму территориях Днепропетровской и Запорожской областях.

В ряде украинских регионов ревёт воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что пять ракет реактивных систем залпового огня HIMARS ударили по кабинету заместителя главы администрации Херсонской области, погиб человек

"Есть один погибший среди мирного населения", — подтвердили в обладминистрации.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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