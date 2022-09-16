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Киев: "Южмаш" может создать баллистическую ракету для ударов по Москве

Силовые структуры

На Украине могут создать ракету, чтобы поражать объекты в Москве, Петербурге и других городах России.

Киев: "Южмаш" может создать баллистическую ракету для ударов по Москве

Об этом сообщил экс-депутат Рады, боевик и член нацорганизации Юрий Сиротюк.

По его словам, создать такую баллистическую ракету средней дальности могут на "Южмаше". Киев должен учитывать тот факт, что за восемь лет страна так и не имеет эффективного производства боеприпасов, хотя ракеты средней дальности можно было бы сделать на "Южмаше", уверен киевский нацист.

"Не нужно всё время с протянутой рукой стоять по миру. "Южмаш", который запускает ракеты в космос, может сделать баллистическую ракету средней дальности, неядерную ракету, которая долетит до любого объекта критической инфраструктуры РФ — до Москвы, Санкт-Петербурга, любого другого. Почему это не делается — это вопрос", — подытожил Сиротюк.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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