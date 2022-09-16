Путин: РФ сделает всё, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее

Российский лидер Владимир Путин рассказал о желании Москвы остановить конфликт "в Украине".

"Мы сделаем всё, чтобы это прекратилось как можно быстрее", — подчеркнул руководитель РФ во время беседы с премьером Индии Нарендрой Моди.

Вместе с этим президент выразил сожаление по поводу отказа от диалога с Москвой со стороны Киева. Украинские власти намерены решать проблемы военными способами, заключил Путин.

Ранее немецкий лидер Олаф Шольц сказал, что глава России не считает начало спецоперации по принуждению к миру на Украине ошибкой.