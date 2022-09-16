Российский лидер Владимир Путин рассказал о желании Москвы остановить конфликт "в Украине".
"Мы сделаем всё, чтобы это прекратилось как можно быстрее", — подчеркнул руководитель РФ во время беседы с премьером Индии Нарендрой Моди.
Вместе с этим президент выразил сожаление по поводу отказа от диалога с Москвой со стороны Киева. Украинские власти намерены решать проблемы военными способами, заключил Путин.
Ранее немецкий лидер Олаф Шольц сказал, что глава России не считает начало спецоперации по принуждению к миру на Украине ошибкой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.