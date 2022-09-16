В последнее время в разы множатся фейки о потерях союзной армии, о том, что РФ якобы просит помощи то у Таджикистана, то у КНДР.
"Я уже говорил, что фронт пришёл в движение, а "пятнадцать минут славы ВСУ" закончились, дальше суровые будни, от которых им будет грустно", — комментирует ситуацию в СВО военный эксперт Михаил Ходарёнок.
По его словам, фейкоделы при интернете и электричестве будут работать, не покладая "изнеженных рук". Они особо и не стараются, главную работу делают различные короткие видео, где ничего разобрать нельзя.
Ходарёнок обратился к украинским фейкоделам и посоветовал снимать вблизи, крупным планом, с бортовыми номерами техники.
"Иначе так и придётся сдавать начальству отчёты, в которых один второсортный блокбастер", — подытожил полковник.
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