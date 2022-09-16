Под Соледаром уничтожена неонацистка из России, воевавшая на стороне Киева

В районе Соледара (Донецкая область) погибла первая иностранная женщина-наёмница, получившая прозвище "легенда ВСУ". Она присягнула на верность "идеям Майдана" ещё в 2014 году. Сразу после того, как бросив в Челябинске семью, уехала на Украину.

Поводом для смены родины для Ольги Симоновой стало присоединение Крыма к России. По крайней мере, явившись в киевский военкомат, она объявила, что не согласна "с аннексией полуострова" и потому "хочет вместе с украинцами воевать против Москвы".

"Сознательную" россиянку определили служить в нацбат "Днепр" *, где она, участвуя в карательной операции в Донбассе, дослужилась до офицерского звания. За выдающиеся заслуги Симоновой — позывной "Симба" — был выдан в 2017-ом году украинский паспорт. Между прочим, личным указом Петра Порошенко. На радостях она отказалась от российского гражданства и публично сожгла свой "старый" паспорт.

Символично, что "Легенда ВСУ", командовавшая БМП в 24-ой механизированной бригаде, погибла, подорвавшись на украинской же мине.

* организация, деятельность которой запрещена в РФ