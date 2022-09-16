Доктор Комаровский: новый президент РФ отдаст и Курилы, и Крым, и Кёнигсберг

Между РФ и Украиной в будущем будет забор "до небес", а новый президент России отдаст все спорные территории.

Об этом сообщил украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

"Если раньше мог позволить себе дискуссию, то сейчас прекрасно понимаю, что не вижу никакого совместного будущего кроме забора. Прямо до неба. Думаю, что лет через тридцать начнём медленно опускаться, а может быть, и нет", — в интервью Ирине Шихман сказал врач.

Он уверен, что новый глава РФ будет отдавать всё скопом: Курилы, Крым, Кёнигсберг.

На слова ведущей о том, что факт остаётся фактом: на полуострове большинство рады России, он ответил, что якобы там невозможно провести точный опрос людей. И как бы там ни было, всем крымчанам придётся потесниться с "украинской территории", подчеркнул детский доктор.

"Дорогие мои крымчане, если не хотите жить в Украине, то наше государство создаёт вам прекрасные условия. В Краснодарском крае есть возможность переселения. Мы дадим условия и жилье каждому, кто не хочет оставаться в Украине", — подытожил Комаровский.