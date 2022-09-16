На фоне событий последних дней обозреватель отдела политики "МК" Дмитрий Попов пришёл к выводу, что СВО на Украине становится народной.
По его мнению, особенно чётко это стало прослеживаться после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова к регионам с призывом самомобилизоваться и отправить по тысяче добровольцев на Украину для участия в боевых действиях. Его призыв поддержали губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Крыма Сергей Аксёнов, подготовившие от своих субъектов по 800 и 1200 добровольцев соответственно.
Обозреватель также отметил ситуацию в Белгородской области, где мирное население активно занялось подготовкой и отправкой на фронт брёвен для строительства укреплений.
"Мы победим обязательно, тут просто нет никаких сомнений. Разница только в том, в государственной СВО или в народной — с самомобилизацией и прочей стихией", — размышляет автор публикации.
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