Спецоперация на Украине становится народной из-за самомобилизации регионов РФ

На фоне событий последних дней обозреватель отдела политики "МК" Дмитрий Попов пришёл к выводу, что СВО на Украине становится народной.

По его мнению, особенно чётко это стало прослеживаться после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова к регионам с призывом самомобилизоваться и отправить по тысяче добровольцев на Украину для участия в боевых действиях. Его призыв поддержали губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Крыма Сергей Аксёнов, подготовившие от своих субъектов по 800 и 1200 добровольцев соответственно.

Обозреватель также отметил ситуацию в Белгородской области, где мирное население активно занялось подготовкой и отправкой на фронт брёвен для строительства укреплений.

"Мы победим обязательно, тут просто нет никаких сомнений. Разница только в том, в государственной СВО или в народной — с самомобилизацией и прочей стихией", — размышляет автор публикации.