Российская армия уничтожает укрепрайоны Вооружённых сил Украины севернее аэропорта города Донецка. Краснодарскими артиллеристами с помощью 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б" наносятся удары по укрепрайонам ВСУ. Боевики ВС РФ работают практически без корректировок.
Военные корреспонденты "Русской Весны" публикуют видеоролик из зоны проведения спецоперации, демонстрирующий нанесение огневого поражения.
Ранее 100-я бригада ДНР овладела укреплениями ВСУ возле Красногоровки в Донецкой области. Удары корректировались с воздуха при помощи дронов Mavic 3.
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