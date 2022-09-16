Руководство Херсонской области опровергло заявления Украины о том, что ВСУ наступают в регионе.
Заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов заверил, что Херсонская область целиком находится под контролем союзных сил.
Чиновник отметил, что украинских СМИ распространяют недостоверную информацию. Стремоусов объяснил, что никаких продвижений ВСУ в глубь региона не наблюдается.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.