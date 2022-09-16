Власти Херсонской области: Никаких продвижений ВСУ в глубь не наблюдается

Руководство Херсонской области опровергло заявления Украины о том, что ВСУ наступают в регионе.

Заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов заверил, что Херсонская область целиком находится под контролем союзных сил.

Чиновник отметил, что украинских СМИ распространяют недостоверную информацию. Стремоусов объяснил, что никаких продвижений ВСУ в глубь региона не наблюдается.