76-й дивизия ВДВ РФ уничтожила танки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Бойцы Воздушно-десантных войск Российской Федерации уничтожают танки врага на Херсонщине. С помощью артиллерии Псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на южном фронте — Николаево-Криворожском направлении уничтожена боевая техника Вооружённых сил Украины.

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеоролик из зоны проведения спецоперации, на котором видно нанесение огневого поражения по танкам.

Ранее сообщалось об успехах гвардейцев ВДВ, которые не оставили противнику шанса спрятать личный состав и боевую технику. 247-й казачий полк нанёс удары по объектам.