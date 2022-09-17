Литовкин: после освобождения Донбасса ВС РФ начнут следующий этап спецоперации

Российская армия будет полностью освобождать Украину от националистов, чтобы выполнить одну из поставленных задач спецоперации.

Дмитрий Медведев уже предупреждал киевский режим, что цели СВО будут выполнены в любом случае: на поле боя или за столом переговоров, напомнил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Пока мы не освободим полностью территорию Украины от бандеровцев, никакого освобождения Украины и выполнения задач СВО не будет", — отметил он в интервью изданию "Украина.ру".

Специалист заверил, что после зачистки Донбасса от боевиков темпы спецоперации ускорятся. Он напомнил, что Николаевская, Херсонская, и Одесская области богаты степными просторами, где вести боевые действия "будет гораздо легче".

Ранее Литовкин пояснил, почему перегруппировка российских сил на Харьковском направлении не являлась отступлением.