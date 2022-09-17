Российская армия будет полностью освобождать Украину от националистов, чтобы выполнить одну из поставленных задач спецоперации.
Дмитрий Медведев уже предупреждал киевский режим, что цели СВО будут выполнены в любом случае: на поле боя или за столом переговоров, напомнил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
"Пока мы не освободим полностью территорию Украины от бандеровцев, никакого освобождения Украины и выполнения задач СВО не будет", — отметил он в интервью изданию "Украина.ру".
Специалист заверил, что после зачистки Донбасса от боевиков темпы спецоперации ускорятся. Он напомнил, что Николаевская, Херсонская, и Одесская области богаты степными просторами, где вести боевые действия "будет гораздо легче".
Ранее Литовкин пояснил, почему перегруппировка российских сил на Харьковском направлении не являлась отступлением.
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