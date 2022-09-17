Анпилогов: взятие Майорска сильно осложнило переброску сил ВСУ

Город Майорск является опорным пунктом, за который цеплялись националисты и его взятие важно для армии России.

Об этом сообщил президент фонда "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его словам, этот город стесняет движение ВСУ, и его взятие — важная локальная победа ВС РФ. Однако пока рано говорить, что это взлом линии обороны. Надо брать передовую линию: Северск — Соледар — Артёмовск.

"Надо понимать, вся донецкая дуга достаточно важна для продвижения. Майорск — фактически пригород Горловки, следующий населённый пункт — Дзержинск. Взятие дороги Дзержинск — Артёмовск уже сильно осложнило им переброску сил", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал аналитик.

Тероборона ДНР ранее заявила, что союзные силы взяли под контроль Майорск, являющийся по сути пригородом Горловки в ДНР.