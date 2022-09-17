Экс-полковник ВСУ: русские даже не думают сдаваться

Несмотря на отход с Харьковского направления, армия России обустраивает рубежи обороны и не собирается отступать.

Об этом сообщил полковник ВСУ в отставке Олег Жданов.

"Не разделяю оптимизма, потому что на сегодня российская армия формирует рубеж обороны на остатках территории Харьковской области вдоль реки Оскол. Они пытаются перегруппировать войска для того, чтобы держать оборону дальше", — в эфире телеканала "Дом" сказал обозреватель.

По его словам, русские, скорее, начнут отходить, чем будут сдаваться в плен. А из речи Владимира Путина ясно, что требования Москвы пока остаются изначальными, отметил украинец

Он подчеркнул, что проигрыш Киева будет означать проигрыш коллективного Запада России, и Путин станет сразу гегемоном Европы. Если ЕС этого ещё не понял, то это очень плохо для него, подытожил Жданов.