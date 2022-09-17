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В Харькове после ракетных ударов ВС РФ произошла серия мощных взрывов

Силовые структуры

Несколько мощных взрывов последовало в Харькове после ракетных ударов. Правда, местные паблики боятся раскрывать подробности, опасаясь репрессий СБУ.

Об этом сообщила "Русская Весна”.

Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова, где после детонации боеприпасов потом видели сильный пожар.

"Было всего два прилета и, раз не говорим подробности, значит нельзя”, — пишут местные обозреватели.

Ранее российская армия нанесла удары по пунктам временной дислокации боевиков 66-й механизированной бригады националистов в районе села Двуречная и Купянска в Харьковской области.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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