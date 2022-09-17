Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина рассказала, что мирные жители Донбасса получают угрозы из Украины даже от своих родственников, проживающих на подконтрольных Киеву территориях.

"Это и с моей деятельностью связано, и просто потому, что я житель Донбасса, что я не выбрала зиговать в 2014. И очень многие наши жители, не занимающие какие-то должности, им тоже поступают угрозы даже от их родственников, которые проживают на территории Украины", — отметила она.