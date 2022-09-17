Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина рассказала, что мирные жители Донбасса получают угрозы из Украины даже от своих родственников, проживающих на подконтрольных Киеву территориях.
"Это и с моей деятельностью связано, и просто потому, что я житель Донбасса, что я не выбрала зиговать в 2014. И очень многие наши жители, не занимающие какие-то должности, им тоже поступают угрозы даже от их родственников, которые проживают на территории Украины", — отметила она.
Ранее политолог Иван Скориков призвал к радикальному решению проблемы террора со стороны Киева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.