В боевых действиях против союзной армии на Украине участвует много американцев. Граждане США входят в состав ВСУ и иностранных подразделений.
Об этом сообщил бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах.
По его словам, эти американцы — весьма "опытные солдаты".
"В основном, у них или корни украинские, или у них жёны украинки. Они опытные солдаты, а таких "солдат удачи" я не встречал", — в эфире канала советского эмигранта Юрия Дашевского рассказал Табах.
Недавно в Интернете появлялась информация, что во время харьковского контрнаступления националистов на стороне боевиков ВСУ сражалось немало иностранных наёмников, среди которых были и американцы.
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