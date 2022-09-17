НАТО: в ВСУ за Украину воюет много "опытных американцев"

В боевых действиях против союзной армии на Украине участвует много американцев. Граждане США входят в состав ВСУ и иностранных подразделений.

Об этом сообщил бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

По его словам, эти американцы — весьма "опытные солдаты".

"В основном, у них или корни украинские, или у них жёны украинки. Они опытные солдаты, а таких "солдат удачи" я не встречал", — в эфире канала советского эмигранта Юрия Дашевского рассказал Табах.

Недавно в Интернете появлялась информация, что во время харьковского контрнаступления националистов на стороне боевиков ВСУ сражалось немало иностранных наёмников, среди которых были и американцы.