РВ: бойцы НМ ДНР наносят удары по ВСУ на Авдеевском направлении из СПГ-9

ВС РФ совместно с подразделениями ЛДНР продолжают вести бои на территории Украины. Военкоры "Русской весны" сообщают о событиях на Авдеевском направлении. Бойцы 185-го батальона Народной милиции ДНР подавляют огневые точки боевиков ВСУ, которые были выявлены на территории бывшей войсковой части ПВО.

Удары наносятся по окопам и блиндажам противника станковыми гранатомётами СПГ-9 "Копьё", сообщил офицер НМ ДНР с позывным "Рамзес".

"Нельзя недооценивать противника. Они работают, мы работаем", — сказал он.