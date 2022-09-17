ВС РФ совместно с подразделениями ЛДНР продолжают вести бои на территории Украины. Военкоры "Русской весны" сообщают о событиях на Авдеевском направлении. Бойцы 185-го батальона Народной милиции ДНР подавляют огневые точки боевиков ВСУ, которые были выявлены на территории бывшей войсковой части ПВО.
Удары наносятся по окопам и блиндажам противника станковыми гранатомётами СПГ-9 "Копьё", сообщил офицер НМ ДНР с позывным "Рамзес".
"Нельзя недооценивать противника. Они работают, мы работаем", — сказал он.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.