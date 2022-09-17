Украинская армия предприняла безуспешную попытку наступления в районе Херсона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
По информации ведомства, две украинские роты при поддержке девяти танков и 16 бронированных машин 28-й механизированной бригады ВСУ пытались осуществить контратаку неподалёку от населённого пункта Правдино Херсонской области.
"Противник предпринял безуспешную попытку наступления", — подтвердили в Минобороны РФ.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули: Вооружённые силы России за несколько часов боевых действий уничтожили свыше 120 украинских солдат, 13 автомобилей пехоты и семь танков противника.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ провели безрезультатные атаки на населённые пункты Александровка и Киселёвка. В этой зоне украинская армия столкнулась с интенсивным артиллерийским огнём со стороны союзных сил РФ и ЛДНР.
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