Украинская армия снова пыталась обстрелять территорию возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, за сутки военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) выпустили из Никополя Днепропетровской области 15 артиллерийских снарядов в направлении района, где расположена ЗАЭС. Отмечается, что российские солдаты подавили ответным огнём все точки противника.
"Киев возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС", — прокомментировали в Минобороны РФ.
Кроме того, в ведомстве добавили, что ВСУ обстреляли дачный посёлок "Волна" и тепловую электроподстанцию рядом с ЗАЭС. Представители Министерства обороны также подчеркнули: радиационные показатели на атомной электростанции соответствуют утверждённой норме.
Ранее стало известно, что армия Украины провалила попытку наступления в районе населённого пункта Правдино Херсонской области.
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