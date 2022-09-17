Минобороны: боевики ВСУ дважды за сутки пытались обстрелять территорию у ЗАЭС

Украинская армия снова пыталась обстрелять территорию возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за сутки военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) выпустили из Никополя Днепропетровской области 15 артиллерийских снарядов в направлении района, где расположена ЗАЭС. Отмечается, что российские солдаты подавили ответным огнём все точки противника.

"Киев возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС", — прокомментировали в Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве добавили, что ВСУ обстреляли дачный посёлок "Волна" и тепловую электроподстанцию рядом с ЗАЭС. Представители Министерства обороны также подчеркнули: радиационные показатели на атомной электростанции соответствуют утверждённой норме.

Ранее стало известно, что армия Украины провалила попытку наступления в районе населённого пункта Правдино Херсонской области.