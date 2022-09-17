Леонков: ВС РФ на боевых рубежах нужно привести всё к военному стандарту

Ситуация под Харьковом обсуждается в СМИ по сей день. Чтобы она не повторилась, российским войскам надо провести некоторую работу, считает военный эксперт Алексей Леонков.

"Нужно всё привести к военному стандарту, чтобы по всей линии боевого соприкосновения все подразделения, которые были там — были укомплектованы. Чтобы везде были построены рубежи обороны, полностью задействована система боевого управления", — цитирует эксперта "Украина.ру".

Линия соприкосновения стабилизирована, сообщает Леонков. Противник делает попытки развить ситуацию в свою пользу, но они гасятся союзными силами.

Эксперт отмечает, надо сделать всё возможное, чтобы "трагедия, которая под Харьковом была, больше не повторилась".