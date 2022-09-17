Ситуация под Харьковом обсуждается в СМИ по сей день. Чтобы она не повторилась, российским войскам надо провести некоторую работу, считает военный эксперт Алексей Леонков.
"Нужно всё привести к военному стандарту, чтобы по всей линии боевого соприкосновения все подразделения, которые были там — были укомплектованы. Чтобы везде были построены рубежи обороны, полностью задействована система боевого управления", — цитирует эксперта "Украина.ру".
Линия соприкосновения стабилизирована, сообщает Леонков. Противник делает попытки развить ситуацию в свою пользу, но они гасятся союзными силами.
Эксперт отмечает, надо сделать всё возможное, чтобы "трагедия, которая под Харьковом была, больше не повторилась".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.