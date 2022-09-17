В ходе российской спецоперации на Украине вертолёты Ка-52 "Аллигатор" показали себя как боевые машины высокой эффективности. Экипажи винтокрылых машин ликвидировали 45 танков противника, 26 боевых машин, 6 бронеавтомобилей, 2 зенитных ракетных комплекса, артиллерийские установки, миномётные и пулемётные расчёты, сообщает "Военное обозрение". Личный состав украинских подразделений счёту не подлежит.
"Ликвидированную живую силу противника никто даже не считает", — говорят лётчики.
Сообщается, что три "Аллигатора" за прошедшие три дня смогли ликвидировать 17 танков ВСУ. Экипаж точно поражает цели и уходит от ответных обстрелов благодаря профессионализму. При этом у вертолётов уже отработана тактика ведения боя. Сначала Ка-52 идёт на низких высотах (5 м от поверхности), потом поднимается и наносит удар.
"Когда наша "птичка" видит цель, — подскакиваем на высоту 50-70 метров, наносим удар и уходим. Враг даже не видит, откуда мы стреляли", — рассказывает пилот "Аллигатора".
Боевые вертолёты во время вылетов сопровождают транспортные Ми-8, которые во время атаки находятся в стороне. Если Ка-52 всё же будет поражён противником, транспортники смогут оперативно эвакуировать экипаж вертолёта.
Боевая работа "Аллигаторов" представлена на видео.
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