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Ходаковский: важно повысить интенсивность работы артиллерии

Силовые структуры

Российской армии необходимо повысить интенсивность артиллерийского огня по ВСУ по всему фронту.

Ходаковский: важно повысить интенсивность работы артиллерии

Об этом заявил комбат легендарного "Востока” Александр Ходаковский.

Он отметил, чтобы измотать врага, надо создать интенсивные боевые действия по всей линии соприкосновения, не давая бандеровцам передышки.

"Необходимо и важно повысить интенсивность работы по противнику за счет артиллерии. Хорошо, есть дистанция, на которой мы не можем достать противника. Но есть дистанция, на которой мы можем хорошо работать при любом появлении врага. Когда противник обнаруживает свою позицию, можно реагировать”, — в интервью изданию "Украина.ру" сказал командир "Востока".

По его словам, армии России не хватает плотности и прикрытия артиллеристов, и ВСУ начали работать по ВС РФ, заставляя бойцов зарываться в землю.

Он отметил, что лучшая защита — это "нападение и своевременная реакция”. Русской армии не хватало ресурсов, и она имела ограниченные возможности и дальность стрельбы. Сейчас ситуация более-менее исправлена.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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