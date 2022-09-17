Дандыкин оценил слова Путина в отношении наступления ВСУ: "Всё будет жёстче"

Президент России Владимир Путин высказался о контрнаступлении ВСУ: "Ну, посмотрим, чем оно у них закончится". Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал слова российского лидера и предположил, что в ближайшее время союзные войска начнут истощать накопленные ресурсы противника.

"С нашей стороны все будет гораздо жёстче. Будут наноситься удары не только в районе проведения спецоперации, а в глубину территории Украины, откуда поступает живая сила и техника на передовую", — отметил он в беседе с "МК".

По мнению Дандыкина, манёвры украинской армии на Херсонском и Харьковском направлениях являются не контрнаступлением, а контрударами с применением оперативно-тактических резервов. Киевский режим бросил в боевые действия всё, что смог собрать, заявил он.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент союзные силы России и Народной милиции занимаются обескровливанием украинских войск. В скором времени у ВСУ не останется силы осуществлять наступательные действий, считает Дандыкин.