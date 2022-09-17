Президент России Владимир Путин высказался о контрнаступлении ВСУ: "Ну, посмотрим, чем оно у них закончится". Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал слова российского лидера и предположил, что в ближайшее время союзные войска начнут истощать накопленные ресурсы противника.
"С нашей стороны все будет гораздо жёстче. Будут наноситься удары не только в районе проведения спецоперации, а в глубину территории Украины, откуда поступает живая сила и техника на передовую", — отметил он в беседе с "МК".
По мнению Дандыкина, манёвры украинской армии на Херсонском и Харьковском направлениях являются не контрнаступлением, а контрударами с применением оперативно-тактических резервов. Киевский режим бросил в боевые действия всё, что смог собрать, заявил он.
Эксперт подчеркнул, что на данный момент союзные силы России и Народной милиции занимаются обескровливанием украинских войск. В скором времени у ВСУ не останется силы осуществлять наступательные действий, считает Дандыкин.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.