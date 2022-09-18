Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, почему в России полыхают пожары и взрываются военные склады.
Арестович прокомментировал новость о сгоревших в Крыму машинах телеведущего Дмитрия Кисилёва. Украинский военный аналитик намекает на возмездие со стороны Украины, которое, по его словам, проявляется в том, что "сгорают от стыда их автомобили, кабинеты, склады с боеприпасами и командные пункты".
К этой же серии Арестович отнёс самоубийства руководителей крупных фирм, а также их смерти от сердечных приступов и инсультов.
"Эти пожары и смерти от стыда будут только усиливаться. По всей видимости будет полыхать от Калининграда до Курил. Вряд ли МЧС РФ будет справляться с такими масштабами", — пригрозил помощник Зеленского в своём микроблоге.
Военный обозреватель заявил, что всё это закончится для РФ выплатой репараций и контрибуций Украине.
Ранее Алексей Арестович высказался о поставках дальнобойных ракет Украине.
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Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова.