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В Херсонской области силовики РФ ликвидировали "группу вооружённых лиц"

Силовые структуры

Пророссийские власти Херсонской области отчитались о "ликвидации группы вооружённых лиц в Херсоне российскими силовиками".

По данным подконтрольного РФ руководства Херсонской области, некая группа вооружённых лиц открыла стрельбу. Агрессию получилось оперативно нейтрализовать. Жертв среди мирного населения удалось избежать.

Ранее сообщалось, что украинская армия предприняла безуспешную попытку наступления в районе Херсона.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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