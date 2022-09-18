Пророссийские власти Херсонской области отчитались о "ликвидации группы вооружённых лиц в Херсоне российскими силовиками".

По данным подконтрольного РФ руководства Херсонской области, некая группа вооружённых лиц открыла стрельбу. Агрессию получилось оперативно нейтрализовать. Жертв среди мирного населения удалось избежать.

Ранее сообщалось, что украинская армия предприняла безуспешную попытку наступления в районе Херсона.

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