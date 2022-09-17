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Ходарёнок: косвенные признаки говорят о том, что США "сливают" Украину

Силовые структуры

По ряду косвенных признаков можно определить, что США постепенно отказываются от поддержки Украины и сливают её. Первый и самый важный маркер — это поставки вооружений. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Ходарёнок: косвенные признаки говорят о том, что США "сливают" Украину

Эксперт в своём Telegram-канале оценил новый пакет американской военной помощи США.

"Можно подумать, что боеприпасы для HIMARS действительно представляют угрозу. Но если вспомнить, сколько "Хаймарсов" на Украине, то всё встаёт на свои места. Не тот масштаб", — заметил он.

Что касается 36 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 мм, то, по мнению аналитика, их нужно в пять-семь раз больше по сравнению с натовскими калибрами 155 мм.

"Каплей в море" он назвал и четыре контрбатарейных радара.

Противопехотные мины Claymore, по словам обозревателя, это "вообще смех".

"ВСУ собираются обороняться или в наступление идти? Никак не разберусь. На фоне новостей о том, что херсонская группировка Украины заперта в оперативное окружение, это очень хорошие новости", — заключил Ходарёнок.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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