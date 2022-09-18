Расчёт ПТУР "Отважных" продолжает уничтожть боевиков ВСУ

Группировка "Отважных" продолжает отлично выполнять все свои задачи в спецоперации на Украине.

Разведрота группировки "О" продолжает свою работу по выявлению и уничтожению позиций боевиков Вооружённых сил Украины на Северском направлении.

Издание "Русская Весна" демонстрирует, как расчёт комплекса ПТУР (противотанковых управляемых ракет) с хирургической точностью бьёт по националистам киевского режима.

Разведчики сперва обнаружили минометный расчёт, с которым находились корректировщики огня. В результате чётких и слаженных действий обе цели ликвидированы, сообщают военные корреспонденты издания.

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