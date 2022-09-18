Экс-полковник ВСУ Жданов: ПВО Украины не видит российские ракеты

Системы противовоздушной обороны украинской армии практически бессильны перед российскими крылатыми ракетами, признался полковник ВСУ в отставке Олег Жданов.

Украинские комплексы ПВО могут заметить гиперзвуковую ракету ВКС РФ, но она движется с такой скоростью, что сбить её имеющимися средствами не представляется возможным, пояснил бывший военный.

Что касается крылатых ракет, радар их даже не видит, отметил Жданов. Они летят настолько низко, что попадают в "мёртвую зону" ПВО.

"На высоте семи метров, на уровне второго этажа летит ракета. Её РЛС не увидит", — заявил специалист.

К тому же крылатые ракеты летят не по баллистической траектории, а постоянно меняют направление, что дополнительно усложняет возможность перехвата.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что штурмовики Су-25 уничтожили военные объекты и технику ВСУ, выпустив ракеты на предельной малой высоте.