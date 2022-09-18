На Украине начали продавать "кости русских солдат" для детских игр

На Украине стали производить и продавать в детском магазине "креативную" игрушку — пластмассовые череп и кости, символизирующие останки солдат Российской Федерации.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" и подчёркивает, что такая русофобская новость для тех, кто следит за Украиной с 2014 года, уже не шокирует. Ранее были и компот "кровь русских младенцев", и "шаурма из русских младенцев", и тушёнка "кадыровцы в сметане".

"Как интересно, как интересно! Смотрите, что я нашла! Орки, в прозрачном пакете, новинка", — восклицает гражданка Незадлежной, увидев ассортимент "для украинской детворы" в отделе игрушек.

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