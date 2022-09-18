В центре Херсона было зафиксировано шесть сильных взрывов. Уточняется, что причиной взрывов стали ракетные удары украинской армии.
"Стреляют ракетами, информация уточняется", — сообщил заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов в разговоре с РИА Новости.
Позднее представители экстренных служб уточнили, что в Херсоне сработала система ПВО, в результате чего все удары были успешно отражены.
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Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова.