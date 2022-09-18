Херсон потрясли шесть сильных взрывов

В центре Херсона было зафиксировано шесть сильных взрывов. Уточняется, что причиной взрывов стали ракетные удары украинской армии.

"Стреляют ракетами, информация уточняется", — сообщил заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов в разговоре с РИА Новости.

Позднее представители экстренных служб уточнили, что в Херсоне сработала система ПВО, в результате чего все удары были успешно отражены.