Подоляка заявил, что удары ВС РФ по инфраструктуре Украины изменили ход СВО

Военный журналист Юрий Подоляка отметил, что российские войска практически каждый день наносят удары по важным инфраструктурным объектам Украины.

"Очень надеюсь, что это будет хорошая, добрая традиция", — заявил он в программе "Большая игра".

По его мнению, регулярные удары по инфраструктуре Незалежной смогут изменить ситуацию в ходе специальной военной операции (СВО) в пользу России. Журналист напомнил, что союзные войска изолировали так называемый Андреевский плацдарм ВСУ на границе Херсонской области. Теперь боевики киевского режима не смогут использовать данную локацию, подготавливая атаки.

"Я очень надеюсь, что дальше мы таким образом будем переламывать ситуацию в свою пользу, как мы видим на примере того же Андреевского плацдарма", — отметил Подоляка.