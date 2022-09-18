Киев: с РФ будем обсуждать только репарации, компенсации и выдачу преступников

Смысла во встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, сейчас нет. И состоится она, как только армия России выйдет с Украины.

Об этом сообщил советник главы администрации украинского лидера Михаил Подоляк.

"Любая встреча сегодня — это исключительно игра в традиционную российскую историю. Россия должна ответить за масштабные преступления и не спрятаться за безнаказанностью. Нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный "сценарий”. Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы", — заявил советник главы Офиса президента Украины.

По его словам, если встреча когда-то и состоится, то лишь "после освобождения всех территорий". А предмет для разговора будет: обсуждение послевоенной жизни, объёмы репараций, компенсаций убытков и выдачу преступников, подытожил Подоляк.