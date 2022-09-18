Российские войска уничтожили двух майоров ВСУ на Донбассе. Одним из них стал заместитель командира батальона 93-й бригады ВСУ Андрей Николайчук. Также в ходе военных действий под Купянском ликвидирован заместитель командира дивизиона 92-й бригады ВСУ Николай Коваль, пишет "Русская весна".
Ранее сообщалось о предотвращении российскими войсками контрнаступления ВСУ на Купянском направлении. Армия РФ смогла обнаружить и уничтожить скопление военной техники боевиков Украины, которые готовились к контратаке. Огневое поражение по противнику наносилось с помощью противотанковых управляемых ракет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВС РФ взяли в плен украинских военнослужащих и захватили боевую технику со снарядами.