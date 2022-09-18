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ВС РФ ликвидировали двух майоров ВСУ в Донбассе

Силовые структуры

Российские войска уничтожили двух майоров ВСУ на Донбассе. Одним из них стал заместитель командира батальона 93-й бригады ВСУ Андрей Николайчук. Также в ходе военных действий под Купянском ликвидирован заместитель командира дивизиона 92-й бригады ВСУ Николай Коваль, пишет "Русская весна". 

Ранее сообщалось о предотвращении российскими войсками контрнаступления ВСУ на Купянском направлении. Армия РФ смогла обнаружить и уничтожить скопление военной техники боевиков Украины, которые готовились к контратаке. Огневое поражение по противнику наносилось с помощью противотанковых управляемых ракет.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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