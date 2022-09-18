Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Переговоры признаны "весьма эффективными" — достигнуто понимание по многим вопросам.

А накануне появилась информация, что секретарь СБ РФ Николай Патрушев отправился с рабочим визитом в КНР, чтобы детализировать кое-какие секретные договорённости.

По следам событий в соцсетях начали распространять видеоролики с военными машинами, якобы китайскими.

Так, эксперт по Белоруссии, РФ, СНГ, ЕС, США и мировой геополитике Юрий Баранчик написал в Telegram-канале.

"Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России. Почему был всё это время спокоен Владимир Путин и для устаканивания каких вопросов Николай Патрушев полетел в Пекин после саммита ШОС в Самарканде. Англосаксам — большой привет", — цитирует политэксперта "Царьград".

Идентифицировать, где был снят ролик, сложно. Но китайские представители ранее не раз давали понять, что напрямую в СВО не участвуют.