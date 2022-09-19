NYT: жители Соледара не доверяют ВСУ и отказываются выполнять приказы Киева

Гражданское население Соледара, находящегося под контролем киевского режима, отказывается эвакуироваться из города по приказу военно-политического руководства Украины. Об этом пишет New York Times.

Журналист издания Джеффри Геттлман отметил, что недоверие между мирными жителями и украинскими военными растёт.

"Люди отказываются от эвакуации, не подчиняясь прямому приказу правительства Украины уйти с пути приближающихся войск", — указал корреспондент.

В своём материале Геттлман рассказал о судьбе одной из жительниц Соледара, которая не планирует покидать город. Женщина поделилась в беседе с NYT, что живёт в ДНР на протяжении 40 лет, поэтому не собирается уходить. Её дом серьёзно пострадал в ходе боевых действий, подчеркнул журналист.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об украинских разведывательных группах, замеченных на территории Соледара и Северска. По его словам, боевики ВСУ пытаются найти позиции союзных войск РФ и ЛДНР.