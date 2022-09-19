Мухин: Лиз Трасс может согласиться стать "крышей" Зеленского

Офис президента Украины на самом деле не пытается сделать ЕС гарантом безопасности, а банально ищет себе "крышу".

Об этом заявил директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

"Крыша" Киеву необходима, чтобы в дальнейшем тянуть с Европы деньги на этот крайне неудачный проект под названием "Украина".

И европейские страны, тоже зависящие всецело от Вашингтона, могут поддаться американскому давлению, отметил аналитик.

"Сами США едва ли выступят гарантами, потому, что им не с руки в данной ситуации быть в противостоянии с другой ядерной державой. Турция, скорее всего, тоже проявит очень серьёзную осторожность, потому что это страна с очень многоплановыми интересами в самых разных областях", — подчеркнул обозреватель.

По его словам, Великобритания устами Лиз Трасс на подобного рода авантюру, без сомнения, согласится.