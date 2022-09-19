Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут значительные потери в районе Артёмовска. На передовые позиции бойцы выходить отказываются. Об этом рассказал журналистам пленный офицер из группировки "Бахмут" Олег Рожковский.
По словам старшего лейтенанта ВСУ, большая часть в рядах украинских силовиков в районе Артёмовска — отказники. Идти на позиции они не хотят, так как убитых и раненых очень много.
Рожковский добавил, что с отказниками работают замполиты и военная прокуратура, однако результат это даёт слабый.
Обращаться с автоматом умели лишь 10 из 70 мобилизованных, заметил пленный. Обучение длилось всего неделю, после чего люди сразу отправлялись на передовую, уточнил он.
Также офицер ВСУ рассказал, что 127-я бригада территориальной обороны участвовала в боевых действиях три дня, в итоге батальон из 350 человек перестал существовать.
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