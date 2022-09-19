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Разведчик из РФ "Ладан": у ВСУ много западной электроники, медикаментов и оружия

Силовые структуры

Украинская армия получила большое количество электроники, оружия, лекарств и продуктов питания из западных стран. Об этом заявил российский разведчик с позывным "Ладан".

Разведчик из РФ "Ладан": у ВСУ много западной электроники, медикаментов и оружия

В интервью РИА Новости он отметил, что Запад серьёзно "подпитывает" боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Много всего — электроники, те же медикаменты, та же продукция", — подчеркнул военнослужащий.

Разведчик добавил, что старается не брать трофеи в ходе боевых действий, ведь под ними могут находиться "сюрпризы". По его словам, один из российских бойцов, который хотел поднять американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin, подорвался и погиб.

Как пояснил военный, на Украине также присутствует польская техника, например, одноразовые гранатомёты "Комар". Кроме того, на полях сражений можно увидеть чешские подвиды ручного противотанкового гранатомёта (РПГ), заключил боец подразделения разведки Вооружённых сил РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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