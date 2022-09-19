В Донбассе всё чаще встречаются темнокожие среди наёмников в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец подразделения разведки российской армии на Угледарском направлении с позывным "Ладан".
По его словам, это именно темнокожие люди. Их было очень хорошо видно на светлом фоне во время скрытного наблюдения, объяснил разведчик в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что дело не в форме, а в цвете кожи. Перемещающиеся иностранные наёмники были заметны на фоне светлого песка.
Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что по Купянску ездят чернокожие и стреляют в людей.
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