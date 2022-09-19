Марков: возвращать Изюм обратно сейчас уже бесполезно

Отбить Изюм обратно стоит, чтобы не допустить репрессий в отношении людей, симпатизирующих России. Однако сделать это военным образом сейчас нельзя. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.

Он отметил, что украинцы в Изюме уже раскопали захоронения, поэтому возвращать город бесполезно.

Марков считает, что пока у армии РФ не хватает сил, так как на фронте в два раза меньше солдат, чем в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Там проводится массовая мобилизация, с жертвами они не считаются, добавил эксперт в интервью "Украине.ру".

Решить вопрос дипломатическим путём невозможно, об этом надо рассказывать внятно и прямо говорить, что независимой Украины уже нет, обвинять надо США и Британию, которые ведут прокси-войну руками украинских марионеток, заключил Марков.